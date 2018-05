Candy: +14% ricavi 2017 a 1,15 mld, investe 15 mln in Turchia

Milano, 25 mag. - Un altro anno positivo per Candy Group, che ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2017 con ricavi consolidati pari a 1,148 miliardi, in crescita del 14% (+10% a cambi e perimetro costanti) e con un Ebit operativo del 3,8%, pari a oltre 44 milioni. Candy ha fatto segnare un ulteriore rialzo nella quota detenuta in Europa, dove ha ottenuto, rispetto al 2016, un incremento della quota di mercato del grande elettrodomestico dello 0,4%, diventando per il secondo anno consecutivo il gruppo che cresce maggiormente tra i principali operatori del mercato degli elettrodomestici. Il risultato netto conseguito è stato positivo per 2,2 milioni.

Candy, società a capitale interamente privato controllata dalla famiglia Fumagalli conferma i propri obiettivi di fatturato, che puntano al raggiungimento di 2 miliardi entro i prossimi quattro anni. Il Gruppo ha inaugurato nei giorni scorsi una nuova unità produttiva in Turchia destinata alla produzione di lavastoviglie intelligenti e basata sui principi della Industry 4.0, con una capacità produttiva di 800.000 unità/anno a fronte di un investimento complessivo di 15 milioni.

Il piano industriale 2017-2019 di Candy prevede 105 milioni di investimenti per continuare a sostenere l'innovazione e la crescita del gruppo, oltre ad ulteriori investimenti specificatamente dedicati al marketing e alla comunicazione.