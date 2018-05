Governo, Maritato (Fi): M5s e Lega? Forze politiche molto diverse

Roma, 25 mag. - "Governo Lega-M5S? Siamo di fronte al tentativo di mettere insieme due forze politiche che rispondono a tendenze molto diverse. Il partito di Di Maio appare sempre più, o cerca di apparire, in linea con il sistema e, quindi, con il Quirinale, con Bruxelles e con Francoforte. Infatti il Movimento 5 Stelle, nella composizione del governo, fin qui ha proposto figure rassicuranti, a partire da quella di Giuseppe Conte premier per finire con quella di Massolo alla Farnesina. La Lega, al contrario, propone Matteo Salvini al Ministero degli Interni con le sue tesi sul respingimento dei migranti e Paolo Savona al ministero del Tesoro". Lo afferma in una nota l`esponente di Forza Italia Michel Emi Maritato.

"I 5 Stelle sono, in questa fase, più forza di sistema o, comunque, forze che aspirano a entrare nel sistema accentuandone sostanzialmente l'attuale assetto interno, europeo e internazionale - sottolinea l'esponente azzurro -. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire di che pasta sarà fatto questo governo".