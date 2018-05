Ordini di beni durevoli Usa -1,7% ad aprile, peggio delle stime

New York, 25 mag. - Ad aprile, gli ordini di beni durevoli - quelli destinati a durare almeno tre anni - sono diminuiti dell'1,7% rispetto al mese precedente a 248,5 miliardi di dollari, deludendo le pur negative previsioni degli analisti (-1,5%). Lo ha riportato il dipartimento del Commercio.

Il calo è stato provocato dal crollo nel segmento molto volatile dell'aviazione civile, che ha registrato un -29 per cento. Escludendo gli ordini del settore trasporti, il dato generale è salito dello 0,9% sul mese precedente ed escludendo la difesa, categoria molto volatile, sono calati dell'1,9 per cento. Gli ordini di auto e componentistica ad aprile sono cresciuti dell'1,8% sul mese precedente, il migliore incremento dall'agosto 2017. Il dato di marzo è stato rivisto da +2,6 a +2,7 per cento. Nei primi quattro mesi dell'anno, c'è stato un aumento degli ordini del 9,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.