Putin: da protezionismo rischio crisi economia senza precedenti

San Pietroburgo, 25 mag. - Oggi nel mondo assistiamo alla costruzione di un nuovo "protezionismo con la scusa, inventata, della difesa della sicurezza nazionale" e "le azioni di alcuni Paesi possono scatenare una crisi sistemica senza precedenti nell'economia globale": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso introduttivo della plenaria al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (Spief), a cui partecipano anche il presidente francese, Emmanuel Macron, e la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde.

Il capo del Cremlino si è scagliato contro "barriere limitazioni, sanzioni", che mettono a repentaglio la struttura globale del commercio. E se l'Organizzazione Mondiale del Commercio "non è ideale, ma non possiamo rifiutarla finchè non abbiamo creato qualcosa di diverso", in "alternativa".