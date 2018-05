Italia-Azerbaigian, Casellati: Baku cerniera Oriente-Occidente

Roma, 25 mag. - "L'Azebaigian deve diventare un punto di riferimento essenziale per le politiche di pace e di sviluppo, per costruire cerniere fra Occidente e Oriente, come testimoniano i già consolidati rapporti in campo economico, commerciale e culturale". È il saluto del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati ai festeggiamenti, durante un ricevimento ieri sera a Roma, del centenario della proclamazione della Repubblica Democratica dell'Azerbaigian. La nota è stata diffusa dall' ufficio stampa dell'ambasciata azerbaigiana in Italia.

Casellati ha espresso "la sua soddisfazione per essere presente e rappresentare un legame di amicizia tra i due paesi", auspicando rapporti di crescente collaborazione, considerando "anche le ragioni storiche e culturali che legano l'Azerbaigian al consesso dei paesi europei".

La serata è stata aperta dagli inni nazionali di Italia ed Azerbaigian, a cui sono seguiti i saluti dell`ambasciatore della Repubblica dell`Azerbaigian in Italia Mammad Ahmadzada che ha ricordato "l'importanza della data del 28 maggio 1918, in cui nasceva la Repubblica Democratica dell`Azerbaigian, primo esempio di Stato laico e democratico nell`Oriente musulmano. Tra le novità introdotte il diritto di voto alle donne".

La Repubblica Democratica, ha ricordato l`ambasciatore, è vissuta solo 23 mesi, "ma ha lasciato una profonda eredità nella storia del paese. Oggi l`Azerbaigian ha riconquistato la sua indipendenza da 27 anni, e sono stati anni di importante sviluppo". L`ambasciatore ha poi sottolineato i rapporti del partenariato strategico con l`Italia in campo politico, economico, culturale, l'importanza del progetto del Corridoio meridionale del gas e della sua ultima parte - il Trans Adriatic Pipeline -, il lavoro della Fondazione Heydar Aliyev nella promozione dei legami culturali tra i due paesi, il grande amore degli azerbaigiani per la cultura e l'arte italiana, confermato dal numero crescente di studenti azerbaigiani che frequentano università d'Italia.