Governo, Meloni (FdI): non ci sono margini per novità

Roma, 25 mag. - "Non mi pare che ci siano i margini per alcuna novità. Anche dopo il nostro incontro, di ieri con Giuseppe Conte che ci ha confermato di essere un presidente del Consiglio indicato dal M5S, che ha in testa delle priorità del M5s". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente FdI, al termine della riunione dei gruppi parlamentari del suo partito.

"La maggioranza degli italiani - ha ribadito - non ha votato il centrodestra per ritrovarsi al governo il Movimento 5 Stelle. E io non lo considero rispettoso. Dopodiché adesso il governo arriverà in aula - ha continuato Meloni - comincerà a lavorare e valuteremo i singoli provvedimenti e se saranno provvedimenti che ci rispecchiano noi li voteremo e per quelli il governo di consideri in maggioranza. Per tutto il resto siamo all`opposizione".