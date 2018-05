Serracchiani: importante iniziativa Pd su tutela riders

Roma, 25 mag. - "È ormai improcrastinabile adeguare l'attuale legislazione per coloro che lavorano nel variegato mondo del on-demand economy, riconoscendo a questi lavoratori, prevalentemente giovani, nuovi diritti e maggiori tutele. L'ufficio di presidenza del gruppo del Pd sta lavorando ad una specifica proposta di legge al fine di riconoscere, per queste nuove categorie di lavori che non rientrano nella classiche tipologie, strumenti normativi adeguati al fine di rispettare la dignità del lavoratore e assicurare loro diritti e adeguati livelli di sicurezza, che al momento risultano del tutto insufficienti. Il nostro è un impegno concreto che porteremo in tempi ravvicinati all'attenzione del Parlamento". È quanto dichiara Debora Serracchiani, deputata Pd.