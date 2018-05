Pd presenta a Milano 'Carta lavoratori digitali'

Roma, 25 mag. - "Oggi in concomitanza con lo sciopero dei rider di Milano il Pd lancia la 'Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali', la cui prima applicazione sperimentale sarà a Bologna sul delivery food coinvolgendo i rider, le organizzazioni sindacali e le piattaforme digitali. È il primo accordo territoriale in tutta Europa. La nostra idea è quella di estendere presto la Carta a tutte le città che amministriamo". Lo ricorda il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, segnalando l'appuntamento alle 17 al circolo ARCI Bellezza di Milano con Cristina Tajani, Marco Lombardo in collegamento da Bologna e i Giovani Democratici "che hanno realizzato una interessante ricerca sui rider milanesi".