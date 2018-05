Governo,nessuna comunicazione a Quirinale su salita Conte al Colle

Roma, 25 mag. - Al Quirinale non è arrivata ancora nessuna comunicazione da parte del premier incaricato Giuseppe Conte di essere pronto a salire al Colle per presentare al presidente Sergio Mattarella la lista dei ministri e sciogliere la riserva. Tantomeno è stata fissata la data del giuramento del nuovo esecutivo.

In questo momento alla Camera sono riuniti il giurista e i leader di Lega e M5S, Matteo salvini e Luigi Di Maio e si rincorrono le voci più diverse, dalla salita al Colle questo pomeriggio fino al giuramento lunedì prossimo. Ma al Quirinale non risulta nulla. Anche se il capo dello Stato, per ogni eventualità, ha annullato la sua presenza questo pomeriggio al concorso ippico di Piazza di Siena.