Di Maio: Conte oggi al Colle? Dipende da lui e Mattarella

Roma, 25 mag. - "Vediamo. E' una cosa che riguarda il presidente Conte e il presidente della Repubblica, non dipende da me". Lo ha detto Luigi Di Maio lasciando l'incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini alla Camera, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se già oggi Conte potrà salire al Colle per sciogliere la riserva.

Ai cronisti che gli chidevano poi se Paolo Savona sia ancora candidato alla guida del Ministero dell'Economia Di Maio si è limitato a rispondere: "Non vi dico niente".