Friulia: nuovi investimenti nel Gruppo Euris

Udine, 25 mag. - Friulia investe in Gruppo Euris, azienda attiva nel settore dell'Information Tecnology e specializzata nello sviluppo di soluzioni software su misura a supporto della digitalizzazione dei processi di medie e grandi imprese per il settore assicurativo, bancario, industriale e PMI. L'intervento di Friulia, che si rinnova dopo la precedente collaborazione avvenuta tra il 2009 e il 2015, è finalizzato ad accompagnare l'azienda nei progetti già pianificati di investimento e sviluppo internazionale.

L'operazione prevede un aumento di capitale sociale a 1.400.000 euro con una partecipazione di Friulia del 25%. Il Business Plan 2017-2019 di Gruppo Euris prevede un piano di sviluppo dell'azienda sia in Italia che all'estero incentrato principalmente sulla specializzazione, internazionalizzazione e innovazione con un investimento complessivo di 3 milioni di euro per consentire un aumento dei volumi e dei ricavi a ritmo superiore al 7% annuo. Gruppo Euris è una realtà solida con fatturato e utile in crescita costante negli ultimi tre anni, che conta circa 350 dipendenti e opera in Italia in 5 diverse sedi a Trieste, Udine, Padova, Bologna e Milano. La crescita continua ha permesso a Gruppo Euris di sviluppare competenze specialistiche e diversificate in molti ambiti, dando vita a soluzioni specifiche sia per grandi imprese sia per PMI.