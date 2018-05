Gentiloni saluta e scherza: non mi hanno mostrato stanza bottoni

Roma, 25 mag. - "Non so se ci sia una stanza dei bottoni, se c'è a me non l'hanno mostrata, sinceramente". Lo ha detto, scherzando, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che questa mattina ha salutato dipendenti e collaboratori a Palazzo Chigi.

Gentiloni ha salutato le strutture, il personale, lo staff ("la mia squadra del cuore") ripercorrendo l'attività dell'ultimo anno e mezzo ma anche le precedenti esperienze nelle amministrazioni pubbliche, dal Comune di Roma al Ministero delle Comunicazioni a quello degli Esteri. E proprio a proposito dell'esperienza come ministro delle Comunicazioni ha scherzato ancora: "Dopo il mio servizio è stato chiuso, non so se per cause...quando l'ho frequentato era un Ministero".

Nella sua esperienza a contatto con la P.A., ha detto ancora, "ho avuto innumerevoli occasioni per vedere smentiti molti stereotipi sul funzionamento della Pubblica amministrazione. Chi viene da fuori pensando che tutto sia facile, non c'è riferimento all'attualità, si rende conto in poche settimane di quanto sia assolutamente complessa. Dobbiamo rendere il sistema meno complesso, però c'è un certo livello, perchè le regole devono essere rispettate, oltre il quale non si può andare. La Presidenza del Consiglio conferma la grandissima qualità del nostro servizio amministrativo e pubblico ai cittadini".