Gentiloni: curare ferite ma non dilapidare lavoro fatto

Roma, 25 mag. - "Dobbiamo prenderci cura delle ferite ancora aperte, ma dobbiamo andare avanti, mantenere qualità, responsabilità, impegni nell'azione di governo. E' molto importante farlo ed è il messaggio da mandare al governo che tra pochi giorni sostituirà quello che lo ha preceduto". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, salutando dipendenti e collaboratori di Palazzo Chigi.

"Non c'è dubbio - ha aggiunto - che i passi avanti che sono stati fatti non hanno eliminato le conseguenze delle ferite ancora aperte, bisogna prendersi cura delle cicatrici, della rabbia, del disagio, delle difficoltà economiche, delle paure che provocano ma stando attenti a prendersene cura senza dilapidare il lavoro fatto in questi anni. Risalire una china per cinque lunghi anni non è semplice, richiede perseveranza, costanza, impegno, sacrificio, professionalità, purtroppo per andare fuori strada non servono cinque anni ma bastano pochi mesi, talvolta poche settimane: ci sono Paesi che hanno scelto strade che hanno portato rapidamente a situazioni difficili".