Enel, accordo con società ferroviaria russa per sistemi accumulo

San Pietroburgo, 25 mag. - Enel, attraverso la sua controllata per i servizi energetici avanzati Enel X, e RusEnergoSbyt, fornitore energetico nato da una joint venture fra Enel ed Esn, hanno firmato un accordo di partnership con la società ferroviaria russa (RZhD), principalmente dedicato allo sviluppo congiunto di sistemi di accumulo energetico innovativi da installare lungo la rete ferroviaria del Paese. E' la prima volta che questo tipo di tecnologia viene utilizzata nel settore ferroviario.

L'accordo è stato siglato dall'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, e dal direttore generale di RZhD, Belozerov Oleg Valentinovich, a margine dell'International Economic Forum di San Pietroburgo, "con l'obiettivo di favorire la stabilizzazione della rete elettrica delle ferrovie russe, migliorare la gestione dei treni ed evitare costose ristrutturazioni della rete, altrimenti necessarie".

"Questo progetto è un eccellente esempio di come utilizziamo la nostra presenza a livello globale per portare le innovazioni tecnologiche nei più importanti mercati in cui siamo presenti in tutto il mondo. L'accordo siglato oggi è un entusiasmante passo avanti per Enel in Russia, e ci permette di diversificare ulteriormente le tecnologie di accumulo che forniscono soluzioni su misura in base alle richieste dei nostri clienti e del mercato," ha commentato Francesco Starace. "E' un piacere annunciare questa partnership con un'importante azienda come Ferrovie Russe, con la quale abbiamo delle ottime relazioni da anni."