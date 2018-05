Governo, Bernini (Fi): presidente Repubblica non è buca lettere

Roma, 25 mag. - "Sono preoccupata da due mesi e mezzo perché non si riesce a dare un governo a questo paese. Conte non è un politico. 'L'avvocato del popolo', così si è definito, non è stato eletto dal popolo. Deve esistere un controllo del Presidente della Repubblica sulle proposte del Presidente del Consiglio. Non ne farei una questione legata a un singolo ministro. Ieri il Colle ha fatto trapelare l`interpretazione autentica dell`art. 92 della Costituzione ossia: il Presidente della Repubblica non è una buca delle lettere, e deve e vuole partecipare a questo percorso". Così Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia in Senato, a Radio anch`io (Rai Radio1).