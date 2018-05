Roma, 25 mag. - "I retroscena e le frasi attribuite oggi dalla stampa al presidente Silvio Berlusconi in riferimento a sue presunte dichiarazioni e in particolare un suo colloquio con Matteo Salvini, che avrebbe toccato i temi delle sue aziende e della giustizia, sono destituite di fondamento e lontane dalla realtà. L`unica preoccupazione del presidente é come sempre l`interesse dell`Italia e degli italiani". E' quanto si legge in una nota della segreteria del presidente di Forza Italia