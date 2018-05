Dati personali online, entra in vigore regolamento Ue su tutela -2

Bruxelles, 25 mag. - Per le società che non rispetteranno gli obblighi previsti dal nuovo regolamento sono previste sanzioni che possono arrivare fino al 4% del loro fatturato annuale nel mondo. "Per i principali colossi del web questo potrebbe rappresentare multe tra i 5 e i 7 miliardi di dollari", ha sottolineato in una nota il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.

Da oggi, "grazie a questo regolamento fortemente volute dal Parlamento europeo", ha osservato Tajani, "la nostra vita privata e i nostri dati personali saranno protetti in maniera molto più efficace da abusi e manipolazioni. Le imprese e le piattaforme online a cui affidiamo volontariamente i nostri dati, dovranno informarci sull4uso che intendono farne e ottenere il nostro consenso esplicito, a prescindere dal Paese in cui operano. Niente più silenzio assenso, zone d'ombra o scappatoie che permettano di aggirare le regole sulla tutela della nostra vita privata".

Queste regole, ha concluso il presidente dell'Europarlamento, "impediranno il ripetersi di casi come quello di Cambridge Analytica, che ha usato i dati di milioni di utenti per influenzare le elezioni".