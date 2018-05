Lannutti (M5s): Conte premier politico, lo difenderemo

Roma, 25 mag. - Giuseppe Conte "è un premier politico. Noi lo difenderemo fino alla fine". Lo ha detto Elio Lannutti, senatore M5s, a Radio Cusano Campus.

"Sono molto contento - ha aggiunto - di quello che ha detto perché io faccio l`avvocato del popolo da più di 30 anni. Contro di lui e contro questo governo si muove tutta la nomenclatura, tutti i grandi potentati che vedono messo in discussione il loro potere, l`impianto europeo, la Bce, le deleghe che i governi hanno dato a cleptocrati ed oligarchi senza alcuna responsabilità. Questi tecnocrati non rispondono del loro operato e vengono giustamente messi in discussione perché ci sono trattati che vanno rivisti. Se vogliamo l`Europa dei popoli e non quella della tecnocrazia, a uno come Macron che ci chiude le frontiere non dovremmo riceverlo col tappeto rosso come hanno fatto i maggiordomi della Troika Matteo Renzi e Paolo Gentiloni".

"Questo può essere il governo del cambiamento - ha affermato ancora Lannutti -. Piuttosto che arrabbiarci con i giornalisti, gli dobbiamo donare un sorriso e un fiore, perché senza di loro il M5S non avrebbe raggiunto il 32%, con Luigi Di Maio, un ragazzo che ha l`età di mio figlio, che ha preso 11 milioni di voti e ha rinunciato anche alla sua ambizione di fare il premier per l`interesse generale e il bene comune. Il Paese aspetta risposte, la gente soffre, al di là della rappresentazione che ne fanno i ventriloqui del potere, quelli che a Padoan gli vanno solo a porgere il microfono e che non gli hanno fatto mai una domanda sui 20 miliardi dati alle banche, sul bail-in, sul debito pubblico aumentato di 4 miliardi al mese. Io non voglio alcun incarico di potere, mi basta fare il Senatore da strada, quello che tutela gli ultimi. Finchè avrò forza difenderò l`idea di un visionario mite com`era Gian Roberto Casaleggio e di un comico come Beppe Grillo, perché se oggi si corona una sogno lo si deve a loro due e questo ragazzo di 32 anni che, a differenza dei mercenari della politica, ha la stoffa dello statista".

"A Matteo Salvini, che difende la Nazione e la sicurezza dei cittadini e che dice che non possiamo accogliere tutti e aiutare i migranti a casa loro, va il mio rispetto", ha concluso Lannutti.