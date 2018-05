Roma, 25 mag. - "#migranti mi trovo spesso in sintonia con @orfini ma sta volta sbaglia. Da sindaco so che la politica di Minniti, che ha tenuto insieme rigore e solidarietà, funziona (come diminuzioni sbarchi dimostra) e doveva iniziare prima. avremmo tolto spazio ai razzisti. La rimpiangeremo". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Pd, in un commento su Twitter.