Bernini: preoccupati per autorevolezza governo in Ue

Roma, 25 mag. - "La presidenza della Repubblica non è una buca delle lettere, ma noi non ne facciamo una questione di nomi o di singoli ministri. Siamo preoccupati perché l`Italia da oltre due mesi non ha un governo, e necessita di una guida autorevole per sedersi ai tavoli europei con autorevolezza". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato, intervenendo a 'Radio anch`io' su Radio1.

"Come fece Silvio Berlusconi, che fu tra i primi leader europei a mettere in discussione lo strapotere degli euroburocrati e le politiche dell`austerità, a dire che le sanzioni alla Russia erano sbagliate e che non bisognava fare la guerra alla Libia. Tra qualche giorno - ha aggiunto - si terrà una conferenza in Francia convocata furbescamente da Macron sulla Libia e noi rischiamo di non sapere esercitare il nostro ruolo di paese cruciale nel Mediterraneo, a difesa dei nostri interessi nazionali. Mi chiedo, il nostro governo avrà l'autorevolezza di contrastare il disegno francese di assumere la leadership in un'area che tradizionalmente rientra nell`influenza italiana?Ci riuscirà? Sono queste e tante altre le preoccupazioni che Forza italia ha sul nascente governo, che presenta un programma per nulla condivisibile".