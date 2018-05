Genova, in un'armeria discariche, un poligono abusivo e un evaso -2

Roma, 25 mag. - Nell`antistante piazzale, invece, giacevano veicoli in evidente stato di abbandono, che avvaloravano la tesi del reato di gestione illecita di rifiuti. Il proprietario è stato dunque denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Sempre presso le vaste ex cartiere sono state scoperte officine e magazzini attrezzati con un forno da verniciatura, apparecchiature di vario genere, ponti elevatori, parti di veicoli smontati e numerose parti di ricambio, oltre che carcasse di autovetture, con conseguente denuncia del proprietario.

Le attività hanno portato al sequestro di tutti i locali attinenti all'attività illecita, di cui stata richiesta la sospensione in seguito al rinvenimento di una cospicua presenza di lavoratori in nero.