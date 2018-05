Genova, in un'armeria discariche, un poligono abusivo e un evaso

Roma, 25 mag. - Nel corso di indagini mirate al colpire il sommerso occupazionale, con un'operazione chiamata "Wargames" la Guardia di Finanza di Genova ha trovato in un`armeria a Genova-Voltri svariati lavoratori in nero - tra cui un evaso dal carcere - un poligono abusivo, officine abusive e gravi violazioni in materia ambientale.

Durante i controlli all`interno della vasta area, costituita da ex cartiere e nascosta tra la vegetazione di un`ansa del rio Cerusa, è stato individuato uno sloveno colpito da ordinanza di misura cautelare in carcere per evasione, che si nascondeva all`interno della struttura. Inoltre, uno dei locali era stato adibito a poligono abusivo: sono stati infatti rinvenuti bossoli, bersagli crivellati e ulteriori elementi riconducibili a un`assidua attività di tiro. Il proprietario è stato denunciato per abusiva accensione di fuochi artificiali in assoluta carenza di autorizzazioni.

Le ulteriori perquisizioni nel complesso hanno fatto emergere violazioni in tema ambientale: in particolare, sono stati trovati un terrapieno formato da detriti di costruzione e demolizione identificabili in rifiuti di sostanze pericolose per circa 20 mc lungo il rio Cerusa, numerose lastre di amianto, frigoriferi, caldaie, motorini, biciclette, pneumatici, lastre di eternit, fusti in latta e altra tipologia di rifiuti.

(Segue)