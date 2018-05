Ceccanti (Pd): su Savona momento verità, ma Conte esiste davvero?

Roma, 25 mag. - "Con la candidatura di Savona al Ministero dell'Economia si ritorna esattamente e senza mediazioni alla prima bozza dell'accordo di coalizione in cui era prevista l'introduzione di una clausola di uscita dall'Euro. Bozza poi smentita non come falsa, ma come arretrata. Detto in altri termini: quello è ciò che Lega e M5S pensavano davvero, ma che sono stati poi costretti a dissimulare parzialmente per la moral suasion del Quirinale". Lo scrive sul suo sito il costituzionalista e deputato Pd Stefano Ceccanti.

"Qui si inserisce il problema costituzionale, che è duplice. Quasi tutti - prosegue Ceccanti - si confrontano su quello che cronologicamente è il secondo aspetto, ossia se il Presidente della Repubblica possa rifiutare la nomina di un ministro che scardinerebbe gli impegni europei dell'Italia, che poggiano anche su precisi fondamenti costituzionali. In realtà, però, - prosegue Ceccanti - se il Presidente del Consiglio incaricato Conte esistesse davvero con la sua autonomia costituzionalmente garantita dall`articolo 92, e fosse coerente con le sue dichiarazioni al momento dell'incarico di appartenenza ribadita all'Unione europea, quel nome a Mattarella non dovrebbe proprio proporlo. Ma il Presidente Conte - conclude Ceccanti - esiste davvero?"