Amazon Alexa spia? Dialogo privato registrato e inviato da speaker -3

New York, 25 mag. - Mentre la coppia ha chiesto al colosso tech guidato da Jeff Bezos di rimborsarla per quanto speso nell'acquisto dei vari dispositivi pensati per rendere la loro casa intelligente, Amazon ha fornito ulteriori spiegazioni. A Cnbc il gruppo ha spiegato che Echo si è attivato per via di una parola nella conversazione sullo sfondo che è suonata come 'Alexa' (il comando che serve per iniziare a dare comandi allo speaker, ndr). A quel punto, la conversazione che ne è seguita è stata sentita come una richiesta 'invia il messaggio'".

Successivamente "la conversazione sullo sfondo è stata interpretata come un nome nell'elenco dei contatti dei clienti. A quel punto Alexa ha chiesto espressamente '[nome del contatto], giusto?'". Stando ad Amazon, Alexa ha di conseguenza interpretato la conversazione successiva come "giusto" in risposta alla domanda fatta dall'assistente vocale per accertarsi di avere capito il tipo di comando che però nessuno aveva pronunciato. "Per quanto improbabile questa serie di eventi sia, stiamo valutando le opzioni per rendere questo caso ancora meno probabile", ha detto Amazon.