Amazon Alexa spia? Dialogo privato registrato e inviato da speaker -2

New York, 25 mag. - L'incidente, di cui ha dato notizia per prima l'emittente Kiro 7, ha spinto il colosso americano del commercio elettronico a difendersi: "Amazon prende molto seriamente la privacy. Abbiamo indagato su quanto successo e determinato che questo è stato un episodio estremamente raro. Stiamo facendo in modo che un incidente così non si ripeta in futuro".

Stando alla ricostruzione fornita dalla donna all'emittente, da Seattle (nello Stato di Washington) il dipendente ha telefonato alla coppia che vive a Portland (in Oregon) e ha spiegato di avere ricevuto file audio riguardanti le loro conversazioni. Incredule, le due persone inconsapevolemte spiate da Alexa hanno ascoltato i file e confermato quanto successo. A quel punto la coppia ha contattato Amazon. Un ingegnere del gruppo "si è scusato tipo 15 volte in 30 minuti e ha detto che apprezzava davvero il fatto che avessimo segnalato la cosa", ha raccontato la donna all'emittente. L'ingegnere "ci ha detto che il dispostivo stava semplicemente indovinando quello che stavamo dicendo", ha continuato la donna, sostenendo però di non avere sentito Alexa dire che stava per inviare i file (una funzione che è in grado di fare).(Segue)