Amazon Alexa spia? Dialogo privato registrato e inviato da speaker

New York, 25 mag. - Sarà stato anche un "episodio estremamente raro", ma il gruppo Amazon è costretto a fare i conti con preoccupazioni legate alla violazione della privacy dei suoi clienti e al rischio che le sue ambizioni volte a conquistare le nostre case per renderle sempre più 'smart' si scontrino con la diffidenza di chi non vuole essere spiato.

Ad avere sollevato i timori è quanto successo a una coppia americana, la cui conversazione privata è stata registrata da Echo (lo speaker intelligente del gruppo) e poi inviata a una persona a caso presente tra i loro contatti. Marito e moglie hanno scoperto che quanto si erano detti era uscito dalle pareti domestiche a loro insaputa solo quando, due settimane dopo, un dipendente di lui li ha chiamati avvertendoli: "Staccate immediatamante la spina dei vostri dispositivi [dotati dell'assistente vocale] Alexa. Siete stati hackerati".(Segue)