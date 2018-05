Nordcorea, Seoul: continueremo a operare per migliorare rapporti

Seoul, 25 mag. - Seoul continuerà ad operare per migliorare i propri rapporti con Pyongyang, dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di cancellare il vertice con il leader nordcoreano Kim Jong Un programmato per il 12 giugno a Singapore.

"Il nostro governo farà la propria parte nel portare avanti la Dichiarazione di Panmunjom", ha detto il ministro per l'Unificazione, Cho Myoung-gyon, facendo riferimento all'accordo raggiunto a fine aprile dai due leader coreani, Moon Jae-in e Kim Jong Un, per la denuclearizzazione della penisola. "Sembra che (il Nord) sia sincero riguardo all'attuazione dell'accordo e ai suoi sforzi per la denuclearizzazione e l'instaurazione della pace", ha aggiunto il ministro, citato dall'agenzia Yonhap.