Nordcorea: pronti al dialogo con Usa "in qualsiasi momento"

Seoul, 25 mag. - La Corea del Nord è pronta al dialogo con gli Stati Uniti "in qualsiasi momento". E' quanto ha fatto sapere Pyongyang dopo la decisione "estremamente deplorevole" del presidente Donald Trump di annullare l'incontro con il leader Kim Jong Un, programmato per il 12 giugno a Singapore.

"L'improvviso annuncio della cancellazione dell'incontro è giunto inaspettato per noi e non possiamo che trovarlo estremamente deplorevole - ha detto Kim Kye Gwan, primo viceministro degli Esteri nordcoreano, in una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa ufficiale KCNA - ribadiamo agli Stati Uniti la nostra disponibilità a sedersi faccia a faccia in qualsiasi momento e in qualsiasi modo per risolvere la questione".