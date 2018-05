Antitrust, Pitruzzella: garantire lo sviluppo digital economy

Treviso, 24 mag. - "Noi come Antitrust non dobbiamo bloccare i colossi perché questi colossi hanno dato a tutti noi dei servizi, tutti noi usiamo le piattaforme internet e ne traiamo grandi vantaggi. Dobbiamo combattere quando i giganti del web adottano comportamenti contrari alle esigenze del consumatore o essi stessi bloccano l'innovazione che viene da nuovi soggetti".

Lo ha detto il presidente della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella a margine del convegno 'Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell'Unione Europea', organizzato a Treviso dallo Studio Rucellai & Raffaelli di Milano, al via oggi. "Bisogna garantire lo sviluppo della digital economy - ha proseguito - per favorire i consumatori e la crescita economica, ma si devono combattere quei comportamenti come l'acquisizione di dati senza il nostro consenso poi rivenduti commercialmente. Come bisogna combattere i comportamenti che danneggiano settori industriali del nostro Paese".