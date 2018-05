Antitrust, Pitruzzella: necessario combattere rendite posizione

Treviso, 24 mag. - Il Presidente della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Giovanni Pitruzzella, è intervenuto al convegno 'Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell'Unione Europea', organizzato a Treviso dallo Studio Rucellai & Raffaelli di Milano: "Le sanzioni dell'Antitrust sono aumentate - ha spiegato - e sono un vero deterrente per scoraggiare quei comportamenti che fanno male alla economia e al consumatore. L'antitrust in Italia come in Europa è al servizio del consumatore per rafforzare il suo benessere, ma anche al servizio dell'economia".

Pitruzzella ha poi osservato che in Italia "abbiamo il problema di rafforzare la crescita economica e di stimolare l'innovazione: questo significa combattere le rendite di posizione, combattere chi non vuole innovare e chi vuole chiudere i mercati e favorire il tessuto imprenditoriale che è la ricchezza del nostro paese per creare una economia più forte con imprese che non hanno eguali in Europa e sono aperte ai mercati mondiali".

(Segue)