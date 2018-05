Memorandum Acea e Huawei per progetti su infrastrutture e servizi

Roma, 24 mag. - L`amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma e Thomas Miao, Ceo di Huawei Italia hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che individua i termini e le condizioni per la definizione di progetti ad alto valore tecnologico per fornire servizi avanzati e innovativi in ambito Smart e Safe City e per incrementare l`efficienza tecnologica delle infrastrutture di Acea.

Gli obiettivi che Acea si prefigge con tale iniziativa, informa una nota, sono l`implementazione di servizi innovativi per il mercato e per i clienti, oltre all`incremento dell`efficienza, sicurezza e resilienza delle proprie infrastrutture. Ad esempio nell`area Smart & Safe city le due aziende lavoreranno per identificare soluzioni di smart parking, smart waste e sicurezza ambientale, mentre sul lato infrastrutturale si analizzeranno soluzioni nel settore del telecontrollo sia per la rete elettrica che idrica; per quest`ultima si studieranno anche soluzioni per la localizzazione di perdite idriche.

Sempre in riferimento agli asset infrastrutturali, la partnership permetterà di valutare soluzioni innovative supportate dalle tecnologie di rete di quinta generazione (5G) di prossima disponibilità, dai cloud data centre, dai sistemi di intelligenza artificiale e Industria 4.0, così da porre Acea all`avanguardia nella gestione del proprio business.

Il MoU avrà la durata di sei mesi, al termine dei quali le parti potranno formalizzare in un accordo contrattuale i risultati ottenuti dal lavoro svolto congiuntamente per sviluppare un progetto comune, secondo quanto indicato nel documento.(Segue)