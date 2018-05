New York, 24 mag. - Johnson, nato a Galveston (Texas) nel 1878 da una famiglia di ex schiavi, secondo di sei fratelli, morì nel 1946 in un incidente stradale in North Carolina. Divenne campione dei pesi massimi nel 1908. Soprannominato "il gigante di Galveston", rimase campione del mondo fino al 1915, quando fu battuto sul ring da Jess Willard.