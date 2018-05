Roma, Raggi: sbloccate nuove assunzioni vigili dopo anni stallo

Roma, 24 mag. - "Oggi, mentre arrivavo al lavoro in Campidoglio, ho visto una lunga fila di persone per strada davanti al comando dei vigili urbani. Mi sono fermata per salutarli: sono i nuovi agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che tra pochi giorni saranno effettivamente in servizio. Erano lì per firmare il contratto di assunzione". Lo scrive il sindaco di Roma, Raggi, su Fb. "Ho fatto i miei più cari auguri di buon lavoro e dato loro appuntamento al 1 giugno in occasione della cerimonia di benvenuto rivolta ai primi 350 vigili neo assunti. Ho chiesto al comandante Di Maggio di impegnare i nuovi agenti per le strade della città, dove vestiranno con orgoglio la loro divisa. Dopo anni di stallo abbiamo sbloccato le nuove assunzioni dando così nuova linfa al corpo di Polizia locale che ogni giorno svolge un ruolo importantissimo per la nostra città", aggiunge.