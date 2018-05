Morani: fare chiarezza su gestione dati Rousseau

Roma, 24 mag. - Bisogna fare "chiarezza" sulla gestione dei dati sulla rete 'Rousseau'. Lo dice la deputata Pd Alessia Morani: "I problemi relativi alla schedatura illecita, alla profilazione indebita e al monitoraggio occulto sollevati dal Garante Ue per la privacy sono allarmanti".

"Come giustamente ha evidenziato il Garante Ue - spiega la Morani - i dubbi sulla trasparenza e la sicurezza della piattaforma, di recente utilizzata per votazioni addirittura sulla formazione del governo, rischiano non solo di violare le norme sulla privacy degli iscritti ma anche di porre le premesse per influenzare le scelte degli elettori".

"Chiediamo per questo che si faccia chiarezza per evitare che un uso scorretto dei dati possa incidere sui processi democratici, anche a livello europeo", conclude.