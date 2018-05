Brexit e Irlanda: le "illusioni" di Londra preoccupano l'Ue

Bruxelles, 24 mag. - L'Unione Europea è preoccupata per le "illusioni" di Londra in merito alla risoluzione del problema della sua frontiera terrestre con l'Irlanda dopo la Brexit. Lo ha indicato a Bruxelles un alto responsabile, che ha avvertito che sarà difficile fare progressi prima dell'importante vertice di giugno.

"I progressi sull'Irlanda sembrano incerti, i progressi sostanziali ancora di più", ha dichiarato sotto copertura di anonimato ai giornalisti un alto responsabile dell'Ue, "Ho l'impressione che il Regno Unito pensi che tutto debba cambiare da parte dell'Ue in modo che tutto resti uguale per il Regno Unito", ha aggiunto, dicendosi "preoccupato" del fatto che Londra non sembri accettare le conseguenze della Brexit.

La questione della frontiera irlandese è una delle più spinose perchè la Brexit dividerà l'isola nella parte nord, annessa al Regno Unito e che dunque lascerà l'Ue, e la parte sud, la Repubblica d'Irlanda che resterà membro dell'Ue.

(fonte AFP)