Gelmini: preoccupati per "contratto", da Fi opposizione decisa

Roma, 24 mag. - Forza Italia voterà no alla fiducia al governo Lega-M5s, lo dice la presidente dei deputati del partito Mariastella Gelmini: "Dopo l'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, professor avvocato Giuseppe Conte, Forza Italia ribadisce la sua scelta di votare 'no' alla fiducia al nascente governo Movimento 5 Stelle-Lega".

"Nel corso del colloquio - ha aggiunto la Gelmini - il presidente Silvio Berlusconi ha sottolineato la contrarietà e la preoccupazione per diversi contenuti del cosiddetto 'contratto' di governo. In particolare sui punti fondanti del 'contratto' la nostra visione non corrisponde ai principi enunciati nel testo. Forza Italia rinnova la decisione di fare un'opposizione determinata".