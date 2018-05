Giovani imprese, borse studio tra Firenze e la Silicon Valley

Firenze, 24 mag. - La Contea di Santa Clara e TVLP promuovono borse di studio per imprenditori fiorentini. Le candidature per "volare" in Silicon Valley scadono il 27 maggio. La Contea di Santa Clara, gemellata con la Città Metropolitana di Firenze, e il TVLP Institute, l'istituto californiano che forma futuri imprenditori provenienti da oltre trenta Paesi del mondo e che ha creato una community di centinaia di innovatori, promuovono borse di studio per partecipare a un programma di sviluppo economico che si svolgerà la prossima estate in Silicon Valley.

Il bando della Contea di Santa Clara prevede l'assegnazione di borse di studio riservate a candidati che abbiano compiuto 21 anni, che da almeno 6 mesi siano residenti nella città metropolitana di Firenze o iscritti ad una università locale, che dimostrino la volontà di partecipare a un programma immersivo di formazione imprenditoriale nella patria dell'imprenditorialità, dove neolaureati hanno mosso i primi passi dentro le mura di un garage prima di dare vita a nuove avventure imprenditoriali e dove hanno sede tra le più note multinazionali del settore tecnologico, come Google, e-Bay, Amazon, Apple e tante altre.

Ai candidati che otterranno il finanziamento dalla Contea di Santa Clara, TVLP Institute offrirà a sua volta un'ulteriore borsa di studio per un totale di 2.000 dollari. Ma non solo, ad accogliere gli aspiranti imprenditori ci sarà anche la comunità della Contea di Santa Clara che annovera imprenditori e investitori di fama mondiale.

I giovani imprenditori della provincia di Firenze come primo passo devono candidarsi entro il 27 maggio facendo domanda di partecipazione sul sito www.tvlp.co e - all'interno della domanda - indicando l'interesse per la "Florentine Grant".