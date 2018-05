Nordcorea, Trump cancella incontro con Kim: persa ... -3

New York, 24 mag. - Trump, però, ha avuto anche toni duri e minacciosi nei confronti di Pyongyang. "Voi parlate delle vostre capacità nucleari - ha scritto nella lettera - ma le nostre sono così grandi e potenti che prego Dio che non dovranno mai essere usate". Dalla Casa Bianca, il presidente ha poi detto che gli Stati Uniti sono pronti a rispondere ad "atti folli" della Corea del Nord con le proprie forze militari. "Ho parlato con il generale Mattis [attuale segretario alla Difesa, ndr] e i leader delle nostre forze armate - che sono nettamente le più potenti al mondo - e sono pronte, se necessario". Gli Stati Uniti sono "più pronti che mai", ha poi detto Trump, aggiungendo che lo sono anche la Corea del Sud e il Giappone.

"Tutti i coreani, del Nord e del Sud, meritano di poter vivere insieme in armonia, prosperità e pace. Il futuro bello e luminoso può verificarsi solo quando la minaccia delle armi nucleari sarà rimossa. Non potrà avvenire in nessun altro modo" ha chiarito Trump. "Spero che Kim Jong Un alla fine faccia cosa è giusto per il suo popolo, che sta soffrendo molto e senza che sia necessario" ha aggiunto. "Aspetto che Kim Jong Un scelga di impegnarsi in un dialogo costruttivo e in azioni. Un giorno, ci incontreremo. Nel frattempo, andranno avanti le nostre sanzioni molto dure, nettamente le più dure mai imposte, e la campagna di massima pressione". La dura presa di posizione di Trump è avvenuta proprio il giorno in cui si è svolta la cerimonia per lo smantellamento definitivo e completo dell'area militare da dove il regime nordcoreano ha condotto tutti e sei i suoi test nucleari.