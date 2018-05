Roma, Ama: Centro raccolta La Storta chiuso per lavori

Roma, 24 mag. - Ama comunica che, a seguito di necessari e programmati interventi di ristrutturazione, il Centro di raccolta per rifiuti ingombranti La Storta/Olgiata (XV Municipio) - sito in via Cassia Km. 19,680 - sarà temporaneamente chiuso al pubblico. Per il conferimento di scarti "verdi", sfalci e potature, l`Azienda metterà a disposizione ogni domenica, fino a fine giugno, e poi di nuovo da inizio settembre con un calendario autunnale, due postazioni mobili che si alterneranno: in via Pedrengo/Valle Mauricana (prima e terza domenica del mese) e via della Stazione di Cesano (seconda e quarta domenica del mese). Nei prossimi mesi saranno inoltre intensificate le raccolte straordinarie dei rifiuti ingombranti e Raee attraverso postazioni mobili di conferimento.

Si ricorda che per i materiali come gli ingombranti e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, a Roma sono a disposizione altri 12 Centri di Raccolta. Per lo smaltimento dei materiali ingombranti, elettronici e "particolari" L`azienda mette inoltre a disposizione altri 2 canali gratuiti per i cittadini: il servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, fornito su appuntamento tramite il ChiamaRoma 060606 oppure compilando l`apposito modulo nella sezione "servizi on-line" del sito web di Ama e l`iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica", in collaborazione con il TGR Lazio, proposta ogni mese alternando i municipi pari e dispari della città con postazioni straordinarie di raccolta.

Per tutte le informazioni, si può chiamare il NUMERO VERDE Ama 800867035 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 14) o consultare il sito aziendale www.amaroma.it.