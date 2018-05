Usa: Trump perdona il pugile Jack Johnson 72 anni dopo sua morte

New York, 24 mag. - Il presidente americano Donald Trump ha perdonato il boxer Jack Johnson 72 anni dopo la sua morte. Fu il primo pugile afroamericano a diventare campione del mondo dei pesi massimi. Contro di lui furono lanciate accuse - motivate da razzismo - per "immoralità" dovute alle sue relazioni con donne bianche. Nel 1913 fu condannato e incarcerato per avere violato il Mann Act, la legge che proibiva di traspor­tare una donna da uno Stato all'altro per "scopi immorali".

Determinante per la riabilitazione del pugile sembra essere stata la telefonata fatta da Sylvester Stallone a Trump, di cui quest'ultimo diede notizia in un tweet ad aprile dicendo che avrebbe valutato se concedere un "perdono pieno". L'attore, meglio conosciuto per avere rappresentato il pugile Rocky Balboa, è tra le personalità famose che hanno partecipato alla cerimonia a sorpresa dentro lo Studio Ovale.

"Credo che Jack Johnson sia una persona di valore che si merita un perdono per correggere uno sbaglio nella nostra storia", ha detto Trump.

