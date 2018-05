Nordcorea, Trump cancella incontro con Kim: persa ... -2

New York, 24 mag. - Ieri, in un'intervista a Fox News, Pence ha detto che la Corea del Nord potrebbe fare la fine della Libia di Gheddafi, senza la denuclearizzazione, ribadendo concetti già espressi da Trump e dal consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton. Un esempio pessimo da fare, visto che il leader libico fu ucciso nel 2011 dalle forze ribelli, sostenute anche dagli Stati Uniti, otto anni dopo aver rinunciato al programma di sviluppo di armi nucleari per ottenere la rimozione delle sanzioni.

"Non vedevo l'ora di essere lì con lei. Purtroppo, in base all'enorme rabbia e all'ostilità aperta mostrata nella sua più recente dichiarazione, sento che sia inappropriato, in questo momento, avere questo incontro programmato da tempo" ha scritto Trump. Nel frattempo, era il segretario di Stato Mike Pompeo, in commissione Esteri del Senato, a spiegare un altro motivo della decisione: l'incontro è stato cancellato perché non c'erano le condizioni per ottenere "un risultato positivo". Durante i lavori in preparazione dell'incontro, "non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle nostre domande" da parte delle autorità di Pyongyang, ha detto Pompeo.

Trump, comunque, non esclude che l'incontro possa avvenire in futuro. "Speriamo che tutto andrà bene con la Corea del Nord. Molte cose possono accadere. Incluso il fatto che, forse, è possibile che il summit programmato possa svolgersi oppure che ci sia un summit in una data successiva. Nessuno dovrebbe essere ansioso, dobbiamo fare bene le cose" ha detto Trump, che nella lettera ha scritto, rivolgendosi a Kim: "Se cambia idea [...] non esiti a chiamarmi o scrivermi".

(segue)