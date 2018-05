M.O., moglie Netanyahu chiede auto blindata: premier smentisce

Gerusalemme, 24 mag. - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito "fake news" le notizie secondo cui sua moglie, Sara, avrebbe chiesto di disporre di una vettura blindata per spostarsi.

Secondo gli organi di informazione dello stato ebraico, una richiesta di auto blindata è stata depositata dalla signora Netanyahu, per un costo di 2 milioni di shekel (circa 480mila euro). La domanda proviene dall'ufficio del primo ministro, ma non è chiaro se Sara Netanyahu ne sia l'intestataria, hanno indicato gli organi di informazione.

I coniugi Netanyahu sono regolarmente presi di mira dagli organi di informazione per il loro stile di vita non proprio morigerato. "Un altro esempio di fake news: il quotidiano Maariv afferma questa mattina in prima pagina che il mio ufficio ha chiesto un'auto blindata per mia moglie Sara. È una totale menzogna. Mia moglie e io ne abbiamo sentito parlare dai media!", ha scritto Netanyahu su Twitter.

(fonte AFP)