Sgarbi(Fi): capolavoro di Salvini, ora abbiamo premier M5s

Roma, 24 mag. - Quello compiuto da Matteo Salvini è un "capolavoro", secondo Vittorio Sgarbi. "Capolavoro di Salvini: ora abbiamo un presidente del consiglio cinque stelle, e per lo più non eletto ma anche nella sua storia, di sinistra e renziana. Ci manca solo che gli neghino il ministero degli interni e quello dell'economia".

"Imponga, come ha fatto persino Alfano a Renzi, i suoi ministri, in particolare Savona. Se non li ottiene lasci le stelle nella polvere e ritorni al voto come leader del centrodestra che oggi non è più. Se non entra Savona e resta Conte, lo sconfitto è lui".