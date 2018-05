Sala: pressioni indebite su Mattarella, quasi minacce

Milano, 24 mag. - "Vedo quasi delle minacce al presidente della Repubblica, delle pressioni indebite da persone che hanno consenso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferendosi al processo di formazione del nuovo governo.

"Non è pensabile si arrivi a questa situazioni. Gli dicono in modo sgarbato di non mettersi di traverso. Vedo in questo momento qualche pericolo, segni certamente non piacevoli", ha aggiunto durante la presentazione del libro 'Abbasso i tolleranti' scritto dal direttore de Il Foglio Claudio Cerasa.

"Non voglio giudicare prima di vedere i risultati, ma sarebbe un mondo triste quello in cui la forma, le relazioni istituzionali e la buona educazione non contano nulla. Se l'aria è questa cercherò nel mio piccolo di essere ancora più garbato e sarà il mio piccolo modo di essere rivoluzionario", ha concluso il sindaco.