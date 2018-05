Conte: incontro risparmiatori, i truffati saranno risarciti

Roma, 24 mag. - "Chi ha subito truffe e raggiri sarà risarcito". Lo ha assicurato il premier incaricato Giuseppe Conte, al termine delle consultazioni di oggi.

Conte ha spiegato che a breve incontrerà "una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per il default di alcune banche, persone che hanno diritto come tante altre di essere ascoltati dalle istituzioni. Chiedono il rispetto dei loro diritti e che il loro risparmio venga tutelato, come scritto nella Costituzione. La tutela dei loro risparmi sarà uno dei principali impegni di questo governo, il governo del cambiamento".