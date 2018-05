Maxi truffa del fotovoltaico: sequestrati due impianti in Sardegna -2

Roma, 24 mag. - Secondo quanto appurato dagli inquirenti gli imprenditori avrebbero attestato falsamente che l`attività esercitata dalle due aziende titolari degli impianti fotovoltaici sarebbe stata prevalentemente agricola, anziché, come acclarato tramite le complesse investigazioni, rivolta essenzialmente alla produzione di energia elettrica. Inoltre, per ottenere i benefici, il sodalizio avrebbe raggirato il Gestore Servizi Energetici presentando anche un progetto totalmente difforme da quello approvato dagli uffici tecnici comunali di San Giovanni Suergiu e Santadi, ove insistono gli impianti, ricorrendo così in responsabilità penali in materia di lottizzazione abusiva. In realtà le strutture realizzate, qualificate falsamente come serre fotovoltaiche, non sono mai state funzionali all`esercizio di attività agricola, che, infatti, ha prodotto ricavi irrisori, bensì utilizzate quali meri supporti a sostegno dei pannelli fotovoltaici adoperati strumentalmente per la produzione su scala industriale di energia elettrica. Le due imprese, attribuendosi la fittizia qualificazione giuridica di "azienda agricola", hanno anche beneficiato illegittimamente del regime tributario agevolato di tassazione su base catastale del reddito prodotto, in realtà non spettante trattandosi di una vera e propria attività imprenditoriale assoggettata ad un carico fiscale ben più oneroso.

Gli specialisti del nucleo di polizia economico finanziaria hanno ricostruito la complessiva posizione tributaria delle società, riqualificando i redditi dichiarati e constatando la sottrazione a tassazione di ricavi per circa 21 milioni di euro, oltre all`appostamento contabile di costi non deducibili per quasi 2,6 milioni di euro. Sono tuttora in corso, da parte della Guardia di Finanza, anche specifici approfondimenti diretti ad individuare le eventuali responsabilità amministrative per danno erariale conseguenti ai comportamenti tenuti dai componenti dell`associazione illecita per aver indotto in errore il GSE sul possesso dei requisiti richiesti per accedere alle predette provvidenze pubbliche, erogate a titolo di "contributi tariffe incentivanti fotovoltaico".