Rfi: passaggi a livello soddisfano criteri di sicurezza

Roma, 24 mag. - In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindacato Orsa, Rfi in una nota ricorda che "sull`incidente di Caluso sono in corso le indagini dell`Autorità giudiziaria, che accerterà le cause".

"Sulla rete gestita da Rfi - prosegue la nota - ci sono 4.518 passaggi a livello (dato al 31 dicembre 2017), pienamente rispondenti ai criteri previsti dall`organismo di controllo della sicurezza ferroviaria. A inizio anni `90 i passaggi a livello erano oltre 12mila, da allora sono state eliminate circa 8mila interferenze fra strada e ferrovia con un investimento economico di Rete Ferroviaria Italiana di circa 1,5 miliardi di euro. Il piano di eliminazione prosegue secondo il programma impostato in accordo con gli enti e le amministrazioni locali, nel 2018 è prevista l`eliminazione di ulteriori 125 passaggi a livello".

"Rfi - aggiunge la società - effettua campagne di informazione e sensibilizzazione destinate a pedoni e automobilisti per il rispetto delle regole ai passaggi a livello, così come fanno anche l`Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e la Polizia Ferroviaria".

"Inoltre, grazie ai continui investimenti in innovazione - conclude -, sono in corso di introduzione nuove tecnologie per mitigare gli effetti di comportamenti scorretti".