Nordcorea, Trump cancella incontro con Kim: persa un'opportunità

New York, 24 mag. - Troppa ostilità da parte di Pyongyang negli ultimi giorni, nessuna base per arrivare a un risultato positivo. Per questo, il presidente statunitense, Donald Trump, ha deciso di cancellare l'incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un, in programma a Singapore il 12 giugno. "Sono stato costretto", ha scritto Trump su Twitter, allegando la lettera con cui ha avvertito tutti della sua decisione. "Il mondo intero, e la Corea del Nord in particolare, ha perso una grande opportunità per una pace duratura, per la prosperità e il benessere. Questa opportunità mancata è un momento veramente triste nella Storia" ha scritto Trump nella lettera a Kim.

E pensare che, poche ore prima, in un'intervista in onda su Fox News, aveva aperto alla possibilità di una denuclearizzazione graduale della Corea del Nord, definendo l'incontro programmato con Kim "una grande cosa per il mondo, se avverrà". Dopo giorni di tensioni, però, Washington non poteva ignorare le parole contro Mike Pence pronunciate in precedenza dalla viceministra degli Esteri nordcoreana, Choe Son Hui, che aveva definito il vicepresidente degli Stati Uniti "una stupida marionetta politica".

