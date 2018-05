Maroni: esperienza serve, ma non fondamentale per fare ministro

Milano , 24 mag. - Per l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, l'esperienza non è "fondamentale" per fare il ministro. Lo ha detto durante la presentazione del libro "Abbasso i tolleranti" scritto dal direttore de Il Foglio Claudio Cerasa. "Sento dire 'non hai esperienza e quindi non puoi fare il ministro o l'assessore'. Non sono d'accordo, nel 1994 sono diventato ministro dell'Interno e vicepremier dopo avere fatto per un anno l'assessore al Bilancio a Varese. È sufficiente? Io penso di sì".

"La Dc - ha ricordato - era terrorizzata dal fatto che arrivasse un leghista al Viminale. Il mio predecessore Nicola Mancino si dimise per non fare il passaggio di consegne e nell'elenco dei ministri dell'Interno c'è infatti il nome di Ciampi che prese l'interim per dieci giorni. Mi pare però che quel leghista non abbia poi fatto così male"

"L'esperienza serve, ma fino a un certo punto. Servono invece equilibrio, concretezza, buonsenso e un programma di governo da attuare. L'esperienza a volte può essere addirittura un fattore negativo. Oggi, con la velocità che c'è di cambiamento del mondo, non credo che sia un aspetto fondamentale. Quelli della Lega che conosco come candidati ministri queste caratteristiche le hanno", ha concluso Maroni.