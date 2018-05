Governo, Rampelli (Fdi): Conte nessuna autonomia

Roma, 24 mag. - "Giuseppe Conte ha dimostrato oggi di non avere alcuna autonomia, rimandando troppe risposte alle domande poste a un confronto con Salvini e Di Maio. Si tratta di un candidato premier con il cuore che batte a sinistra, espressione del M5S è mai votato dagli italiani". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.

"Non smetteremo - aggiunge - di fare opposizione perché la Lega è al governo. Sosterremo i provvedimenti che erano annunciati nel programma di centrodestra e contrasteremo tutte le altre bizzarrie, dal reddito di cittadinanza, la rinuncia alla Tav, la devoluzione senza presidenzialismo, la scarsa attenzione per il Sud. Del resto i voti espressi sul rosatellum sono sospetti: Forza Italia è stata accusata di aver votato a favore perché in animo di varare un nuovo Nazzareno con Renzi, obiettivo vanificato dal calo elettorale di entrambi, la Lega dobbiamo immaginare a questo punto che volutamente abbia rinunciato al premio di maggioranza per precostituirsi l'accordo con il M5S. Può essere la lettura politica di quanto accaduto dopo il 4 marzo. FDI è rimasta sempre con le stesse idee e dalla stessa parte".

"Perché Salvini inizialmente non ha voluto l'incarico dal Quirinale, salvo redimersi quando era troppo tardi? Del resto in questi giorni ha scelto di fare il segretario della Lega e non il leader del centrodestra, probabilmente il suo obiettivo è di egemonizzare il centrodestra, altrimenti non si spiegano i suoi comportamenti e, in special modo, la mancata difesa di Giorgia Meloni quando è stata messa sotto attacco da Di Maio. Un obiettivo più modesto del governo dell'Italia", conclude.